Antalya\'da 140 Aranan Şahıs Yakalandı

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Antalya'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 140 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan asayiş ve diğer suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda aralarında; "silahla yağma" suçundan 45 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ile aranan şahsın da bulunduğu, bir çok suçtan aranan 20 yıl üzeri 1, 10 yıl ile 20 yıl arası 6, 5 yıl ile 10 yıl arası 8, 2 ile 5 yıl arası 14, 2 yıl altı 49, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 78 şahıs ve ifadelerinin alınmasına yönelik yakalama emri bulunan 62 şahıs ile birlikte toplam 140 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA