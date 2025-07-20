Antalya\'da 16 Yaşındaki Genç Irmakta Kayboldu

Antalya'da ailesi ile birlikte gittiği mesire alanında ırmağa kaçan topunu almak isteyen 16 yaşındaki lise öğrenicisi akıntıya kapılarak kayboldu. Genci arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, 19.30 sıralarında Serik ilçesi Sarıabalı Mahallesi'nde bulunan Şahintepesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte Köprüçay ırmağının bulunduğu Şahintepesi mevkiine ailesi ile birlikte piknik yapmaya giden 16 yaşındaki lise öğrencisi Özgür Y., aynı bölgede piknik yapan diğer çocuklarla top oynamaya başladı. İddiaya göre, suya kaçan topu almak için Köprüçay ırmağına giren akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Arama çalışması başlatıldı

112 Acil çağrı Merkezi'ne durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar, suda arama çalışmalarına başladı. Bölgede AFAD ve diğer ekipler de çalışmalara destek verirken akıntıya kapılarak kaybolan Özgür Y'yi arama çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA