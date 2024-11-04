Antalya\'da 189 Kişi Tutuklandı

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Antalya'da son 1 haftada, asayiş olaylarına karışan 189 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 haftada Kasten Öldürme, taksirle öldürme, kasten yaralama, yağma, dolandırıcılık, hırsızlık ve cinsel suçlar başta olmak üzere, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçu, yasadışı bahis suçu, kumar suçu, aranan şahıslar ve günübirlik konaklama yerleri ile kiralık araç firmalarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, 213 bin 9 şahıs sorgulanırken, 982'si aranan şahıs olmak üzere toplam 2 bin 403 şahıs yakalandı, adli makamlara sevk edilen 189 şahıs ise tutuklandı.

Yine denetimler kapsamında 36 bin 928 otomobil ve motosiklet sorgulandı, aralarına çalıntı, hacizli ve yakalaması bulunan 27 araç yakalandı.

Ekipler, 53 tabanca, 33 tüfek, 16 kurusıkı tabanca, 898 fişek, 3 kesici alet, 1 slot makinesi ile 1 çalıntı otomobil, 3 motosiklet, 1 bisiklet ve elektrikli bisiklet, 30 paket sigara, 2 kilogram tütün ve yaklaşık 22 bin TL değerinde muhtelif hırsızlık malzemeleri ele geçirdi.

Denetimlerde, 122 geçici konaklama yeri ve 82 kiralık araç firması denetlenip, 2 işletmeye ve 1 firmaya cezai işlem uygulandı. 7 işyerinde kumar oynatıldığı tespiti üzerine, 7 şahıs hakkında "Kumar oynamaya yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem, 22 şahsa "Kumar oynamak" suçundan idari para cezası, 17 işyerine de eksiklikleri nedeniyle idari işlem başlatıldı. - ANTALYA