Antalya'da 189 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da 189 Kişi Tutuklandı

Antalya\'da 189 Kişi Tutuklandı

Son bir haftada Antalya'da asayiş denetimlerinde 189 kişi tutuklandı, 2403 kişi yakalandı.

04.11.2024 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da son 1 haftada, asayiş olaylarına karışan 189 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 haftada Kasten Öldürme, taksirle öldürme, kasten yaralama, yağma, dolandırıcılık, hırsızlık ve cinsel suçlar başta olmak üzere, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçu, yasadışı bahis suçu, kumar suçu, aranan şahıslar ve günübirlik konaklama yerleri ile kiralık araç firmalarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, 213 bin 9 şahıs sorgulanırken, 982'si aranan şahıs olmak üzere toplam 2 bin 403 şahıs yakalandı, adli makamlara sevk edilen 189 şahıs ise tutuklandı.

Yine denetimler kapsamında 36 bin 928 otomobil ve motosiklet sorgulandı, aralarına çalıntı, hacizli ve yakalaması bulunan 27 araç yakalandı.

Ekipler, 53 tabanca, 33 tüfek, 16 kurusıkı tabanca, 898 fişek, 3 kesici alet, 1 slot makinesi ile 1 çalıntı otomobil, 3 motosiklet, 1 bisiklet ve elektrikli bisiklet, 30 paket sigara, 2 kilogram tütün ve yaklaşık 22 bin TL değerinde muhtelif hırsızlık malzemeleri ele geçirdi.

Denetimlerde, 122 geçici konaklama yeri ve 82 kiralık araç firması denetlenip, 2 işletmeye ve 1 firmaya cezai işlem uygulandı. 7 işyerinde kumar oynatıldığı tespiti üzerine, 7 şahıs hakkında "Kumar oynamaya yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem, 22 şahsa "Kumar oynamak" suçundan idari para cezası, 17 işyerine de eksiklikleri nedeniyle idari işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Güvenlik, antalya, 3-sayfa, Güncel, Asayiş, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 189 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:58 Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor! Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi
15:31 Kayyumlar sonrası AK Parti’den ilk açıklama 127. maddeye dikkat çekildi Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi
15:25 Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş’tan randevu istedi Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş'tan randevu istedi
14:11 Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler
11:23 Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
07:53 Devre arası hakemi eleştiren Tolga Zengin maç sonu yayına çıkmadı Devre arası hakemi eleştiren Tolga Zengin maç sonu yayına çıkmadı
07:34 Edin Dzeko’dan VAR hakemine olay sözler: Tuvalete gitti herhalde Edin Dzeko'dan VAR hakemine olay sözler: Tuvalete gitti herhalde
07:28 Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı
23:37 İsrail’e giden gemiye Haydarpaşa Limanı’nda baskın İsrail'e giden gemiye Haydarpaşa Limanı'nda baskın
23:29 Jose Mourinho’dan olay yaratacak paylaşım Jose Mourinho'dan olay yaratacak paylaşım
23:18 Acun Ilıcalı’dan Trabzonspor’u şaşkına çeviren itiraf Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor'u şaşkına çeviren itiraf
23:02 Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler
22:37 Mert Hakan’dan soyunma odasında olay paylaşım Mert Hakan'dan soyunma odasında olay paylaşım
22:03 Lütfü Savaş, CHP’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 17:04:59. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da 189 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.