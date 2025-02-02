Antalya\'da 197 Suçlu Yakalandı

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Antalya'da son 72 saatte çeşitli suçlardan aranan 197 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, son 72 saatte çeşitli suçlardan aranan 197 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Ekiplerin titiz çalışmaları sonucu, hakkında 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 3 şüpheli, 5-10 yıl arası hapisle aranan 13 şüpheli ve 0-5 yıl hapis cezası bulunan 36 şüpheli başta olmak üzere toplam 197 kişi cezaevine gönderildi. - ANTALYA