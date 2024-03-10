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Antalya'da 3 katlı binanın altındaki pastanenin deposu alev alev yandı

Binada yaşayanlar kendilerini dışarı atarken depo kullanılamaz hal geldi

ANTALYA - Antalya'da 3 katlı binanın bodrum katında bulunan pastaneye ait depo çıkan yangında alev alev yandı. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, depoda maddi zarar meydana geldi.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 2584 Sokak üzerinde Cevat Kar'a ait pastanenin deposunda çıktı. Dairelerin altında bulunan depodan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi, olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangın sırasında yaralanma olmazken depo ve içinde bulunan malzemeler tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında panikleyen daire sakinleri ise korkuyla kendilerini dışarı attı. Çok sayıda vatandaş söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Deponun alevli şekilde yanma anları ise cep telefonu güvenlik kamerasına yansıdı.