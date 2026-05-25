Antalya\'da 3 Kişi Yaylada Mahsur Kaldı

Antalya'da çıktıkları yaylada yönlerini kaybederek mahsur kalan 3 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yürüyüş ve gezi amacıyla Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi Üçsöğüt Yaylası'na çıkan Burak D., Emincan K. ve Oğuzhan S. dönüş sırasında yönlerini kaybederek mahsur kaldı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren vatandaşlar için bölgeye asayiş timi ile AFAD ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü kurtarma çalışmaları sonucu mahsur kalan 3 kişiye dün akşam saat 22.00 sıralarında ulaşıldı.

Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu, bölgeden güvenli şekilde tahliye edildikleri bildirildi. - ANTALYA