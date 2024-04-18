Antalya\'da 3 Ton Kaçak ve Sahte Etil Alkol Ele Geçirildi

Antalya'da jandarmanın bir depoya gerçekleştirdiği operasyonda 3 ton kaçak ve sahte etil alkol ele geçirildi.
Döşemealtı ilçesinde şüpheli bir şahsın kaçak alkol üretimi yaptığı bilgisini alan Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düğmesine bastı. Depoya baskın düzenleyen ekipler, 3 ton kaçak ve sahte etil alkol ele geçirdi.
Olayla ilgili adli işlemlere başlanıldı. - ANTALYA
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Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar başkanlığında gerçekleştirilen 'Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda, mahalli idareler seçimleri, bayram tedbirleri, trafik denetimleri ve aranan şahıslar üzerine bilgiler paylaşıldı. Vali Taşolar, Çankırı'da suçluların ve sokak kabadayılarının gezmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Ayrıca, Ramazan Bayramı tatili süresince alınan önlemlerle ölümlü kazaların yaşanmadığı ifade edildi. Telefon dolandırıcılığı ve aile içi şiddet konularında da farkındalığın arttırılması gerektiği vurgulandı.
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Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, personel servisleri, motosiklet sürücüleri ve okul servislerine yönelik yapılan kontrollerde toplamda 144 bin 31 TL idari para cezası kesildi. Denetimler sonucunda 9 personel servisine 102 bin 681 TL, dur ihtarına uymayan 2 araca 4 bin 392 TL, 11 motosiklet sürücüsüne 33 bin 823 TL ve 1 okul servisi sürücüsüne takograf kullanmamaktan 3 bin 135 TL idari para cezası uygulandı.
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