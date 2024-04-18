Antalya'da 3 Ton Kaçak ve Sahte Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da 3 Ton Kaçak ve Sahte Etil Alkol Ele Geçirildi

Antalya\'da 3 Ton Kaçak ve Sahte Etil Alkol Ele Geçirildi

Antalya'da jandarmanın bir depoya gerçekleştirdiği operasyonda 3 ton kaçak ve sahte etil alkol ele geçirildi. Döşemealtı ilçesinde şüpheli bir şahsın kaçak alkol üretimi yaptığı bilgisini alan Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi. Depoya baskın düzenleyen ekipler, 3 ton kaçak ve sahte etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili adli işlemlere başlandı.

18.04.2024 11:45
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Antalya'da jandarmanın bir depoya gerçekleştirdiği operasyonda 3 ton kaçak ve sahte etil alkol ele geçirildi.

Döşemealtı ilçesinde şüpheli bir şahsın kaçak alkol üretimi yaptığı bilgisini alan Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düğmesine bastı. Depoya baskın düzenleyen ekipler, 3 ton kaçak ve sahte etil alkol ele geçirdi.

Olayla ilgili adli işlemlere başlanıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 3 Ton Kaçak ve Sahte Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika

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