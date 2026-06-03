Antalya'da 34 yaşındaki genç evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da 34 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Antalya\'da 34 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
03.06.2026 16:24  Güncelleme: 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da ailesinin kendisine ulaşamaması üzerine ihbarda bulunulan 34 yaşındaki Şiho Durmaz, evinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm şüpheli bulunduğu için olay yeri inceleme ve savcılık devreye girdi. Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Antalya'da ailesinin kendisine ulaşamaması üzerine ihbarda bulunulan 34 yaşındaki genç adam, evinde ölü bulundu. Gencin cansız bedeni ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 782 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız kaldığı öğrenilen 34 yaşındaki Şiho Durmaz'a ulaşamayan aile bireyleri, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Eve giren ekipler, Şiho Durmaz'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin ölüm tespitinin ardından olay yerine belediye tabibi çağrıldı. Belediye tabibinin ölümü şüpheli olarak değerlendirmesi üzerine adrese Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı sevk edildi.

Ekiplerin evde yaptığı incelemenin ardından Şiho Durmaz'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Durmaz'ın ailesinin Denizli'de yaşadığı ve olayın ardından Antalya'ya gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, İnceleme, 3. Sayfa, Antalya, Otopsi, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 34 yaşındaki genç evinde ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolda yürürken gördü, mutluluğu yüzüne yansıdı: Arçil ve Şota adını verdi Yolda yürürken gördü, mutluluğu yüzüne yansıdı: Arçil ve Şota adını verdi
Yangından sonra ortaya çıkan tümülüs definecilerin hedefi oldu Yangından sonra ortaya çıkan tümülüs definecilerin hedefi oldu
Herkes altın aradığını sandı, o toprağın altından ’cara peyniri’ çıkardı Herkes altın aradığını sandı, o toprağın altından 'cara peyniri' çıkardı
Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’ten Kılıçdaroğlu’na tepki: Gün gelir, devran döner Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Gün gelir, devran döner
Maden faciası sanığı duruşmada “gerçek patron başkası“ dedi, tahliye edildi Maden faciası sanığı duruşmada "gerçek patron başkası" dedi, tahliye edildi
Nevşehir Hacıbektaş’ta Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi kültür merkezinden kaldırıldı Nevşehir Hacıbektaş’ta Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi kültür merkezinden kaldırıldı

16:08
Trabzonspor’da Zubkov ile yollar ayrıldı
Trabzonspor'da Zubkov ile yollar ayrıldı
16:06
Bölüm başkanı “Diplomanızı vermiyorum“ dedi, salon karıştı
Bölüm başkanı "Diplomanızı vermiyorum" dedi, salon karıştı
15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
14:54
20 yıllık faili meçhul dosya aydınlatıldı Gülcan Yazıcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor
20 yıllık faili meçhul dosya aydınlatıldı! Gülcan Yazıcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor
14:49
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı Şarjör bitene kadar ateş etti
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti
14:49
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye’ye iade edilecek
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye'ye iade edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 16:31:12. #.0.5#
SON DAKİKA: Antalya'da 34 yaşındaki genç evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.