Antalya\'da 34 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Antalya'da ailesinin kendisine ulaşamaması üzerine ihbarda bulunulan 34 yaşındaki genç adam, evinde ölü bulundu. Gencin cansız bedeni ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 782 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız kaldığı öğrenilen 34 yaşındaki Şiho Durmaz'a ulaşamayan aile bireyleri, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Eve giren ekipler, Şiho Durmaz'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin ölüm tespitinin ardından olay yerine belediye tabibi çağrıldı. Belediye tabibinin ölümü şüpheli olarak değerlendirmesi üzerine adrese Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı sevk edildi.

Ekiplerin evde yaptığı incelemenin ardından Şiho Durmaz'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Durmaz'ın ailesinin Denizli'de yaşadığı ve olayın ardından Antalya'ya gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi. - ANTALYA