Antalya\'da 39 Kişi Yakalandı

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Antalya'da 4 ilçede aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen çalışmalarda 39 kişi yakalandı.

Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından yapılan suçun önlenmesine yönelik çalışmalarda, Kepez ilçesinde 27, Muratpaşa ilçesinde 8, Aksu ilçesinde 3 ve Serik ilçesinde 1 olmak üzere toplam 39 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen aramalarda; 7 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, 157 fişek, 40 kartuş, 2 bıçak, 22 kök kenevir ve 350 gram uyuşturucu ele geçirildi. - ANTALYA