Antalya'da 500 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi
Antalya'da 500 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Antalya\'da 500 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi
07.03.2026 20:05
Konyaaltı ilçesinde düzenlenen operasyonda, 500 litre kaçak etil alkol bulundu, şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 500 litre kaçak/sahte etil alkol ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konyaaltı ilçesinde yapılan çalışmada, Mısır uyruklu R.M.S.M. isimli şüpheliye ait araçta arama yapıldı. Jandarma ekiplerinin araçta gerçekleştirdiği aramada, toplam 500 litre kaçak/sahte etil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Konyaaltı, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Son Dakika

