Antalya\'da 7 Kişi Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılıktan Yakalandı

3.Sayfa

Antalya'da son 1 haftada yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından 7 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce son 1 haftada yapılan çalışmalarda, internetteki sahte siteler üzerinden vatandaşların banka hesapları, kredi kartları ve kimlik bilgilerini ele geçirip banka hesaplarından harcamalar yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda; 3 harici harddisk, 1 flashbellek, 6 sim kart, 9 telefon, 1 dizüstü bilgisayar, 1 tablet ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda "yasa dışı bahis" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 4, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs da yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA