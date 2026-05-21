Antalya'da 8 Milyonluk Soygunun Şahısları Yakalandı - Son Dakika
21.05.2026 21:14
Yabancı uyruklu 4 kişi, Antalya'da çelik kasa soygunu sonrası yakalandı; 13 km kaçtıkları belirlendi.

Yurt dışından Antalya'ya gelerek bir iş yerinden içerisinde 8 milyon 338 bin TL'lik nakit para bulunan çelik kasa ile değerli eşyaları çalan yabancı uyruklu 4 kişi; Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerin tarafından bin 400 saatlik kamera kaydının incelenmesiyle yakalandı. Şahısların dron ile iş yeri çevresini, iş yerine müşteri gibi gelerekte içerde keşif yaptıkları, soygunun ardından yakalanmamak için 13 kilometre yaya ve bisikletle uzaklaştıkları, ardından araçla kaçtıkları belirlendi.

15 Mayıs'ta Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'nde bulunan bir deri ve deri ürünleri mağazasındaki çelik kasanın kimliği belirsiz kişi veya kişilerce içerisinde 8 milyon 338 Bin TL para bulunan çelik kasa ile iş yerinde bulunan değerli eşyalar çalındı. İhbar üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. İş yerinde ve çevredeki çok sayıda güvenlik kameralarını incelemeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkatini çeşitli zamanlarda işyerine gelen 4 şahıs çekti.

13 kilometre yaya ve bisikletle kaçmışlar

Geçmişe dönük yapılan güvenlik kamerası incelemesinde şüpheli şahısların birkaç kez iş yerine gelerek planlama ve keşif faaliyetinde bulunduğunu belirledi. Bin 400 saatlik güvenlik kamerasını inceleyen ekipler 4 şüphelinin olayın ardından yakalanmamak için 13 kilometre boyunca dağlık ve ormanlık alanlarda bulunan stabilize yollardan yaya olarak ve bisiklet kullanarak ilerledikleri tespit etti. Şüphe çekmemek için iş yerinden kilometrelerce uzağa park ettikleri yabancı ülke plakalı bir araç ile İstanbul'a gittiklerini belirleyen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen koordineli çalışmalarda sonucu şahısların kaçtığı yabancı plakalı aracı İstanbul Fatih'te olduğunu belirledi. Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen ortak çalışma sonucu olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen yabancı uyruklu şahıslar Fatih'te yakalandı.

Araçta yapılan aramada iş yerinden çalınan ürünler çıktı

İ.Z., F. T., F. C, ve I. H. isimli 4 yabancı uyruklu şahsın olay sonrası kaçmak için kullandıkları araç içerisinde yapılan aramada, iş yerinden çalınan kürk ve deri çantaların bir kısmı ele geçirildi. Ayrıca yabancı uyruklu 4 şahsın Şile ilçesi Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan ve saklanmak için kullandıkları adreste yapılan aramalarda ise; hırsızlı olayındada kullanıldığı değerlendirilen 3 adet bisiklet, 1 adet drone, 2 adet telsiz, 1 adet şarjlı matkap ve bu matkaba ait 3 adet deforme olmuş uç, çelik kasadan çalındığı değerlendirilen paraların bir kısmı ve yine iş yerinden çalınan 2 adet deri çanta ile 2 adet deri cüzdan ele geçirildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından Antalya'ya getirilen yabacı uyruklu İ. Z., F. T., F. C, ve I. H. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezavine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

