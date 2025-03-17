Antalya\'da Aile Sağlığı Merkezinden Klima Motoru Çalındı

Antalya'nın Serik ilçesinde aile sağlığı merkezinde bulunan klimanın dış ünite motoru çalındı. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kökez mahallesinde bulunan 4 nolu Dr. Nadir Tunay Aile Sağlığı Merkezine ait 2 katlı binanın giriş katında bulunan klima dış ünite motorundan bir tanesi kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı.

Çalışanların durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve parmak izi alan polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sağlık Merkezi çalışanları sabah geldiklerinde klima çalışmayınca dışarıya baktıklarını ve klimanın motorunun çalındığını gördüklerini aktardılar. - ANTALYA