Antalya\'da Alacak Verecek Tartışmasında Silahlar Konuştu: 7 Yaralı, 12 Gözaltı

İBB'ye bağlı spor kompleksinde boğulan genç için bilirkişi raporu hazırlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde boğularak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Emirhan Erdönmez'in soruşturmasında bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, tesis yöneticisi ve yardımcısının gerekli tedbirleri almadıkları ve havuz başında veya çok yakın bir mesafede, tam teçhizatlı bir cankurtaranın veya bu görev değerdeki bir görevlinin olmadığı kaydedildi.