Antalya\'da alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaza yapan alkollü motosiklet sürücüsü yaralandı. Alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Fidanlık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fidanlık Caddesi üzerinde seyir halinde olan Rahman U. idaresindeki 07 UJ 315 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Rahman U. parke zemine savrularak yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü Rahman U. ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, yaralı sürücünün yapılan alkol testinde 2.00 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yaralanan alkollü sürücü Rahman U.'ya 7 bin TL ceza yazılarak ehliyetine 6 ay el konuldu. - ANTALYA