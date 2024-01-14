Antalya'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

ANTALYA - Antalya'da otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, biri 37 haftalık hamile bir kadın olmak üzere 2 kişi yaralandı. Alkol kontrolünde 0.94 promil alkollü çıkan sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Hamza Taş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; şehir merkezine doğru hareket halinde bulunan Umut A. kontrolünde bulunan 07 VP 595 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Otomobil şarampole uçarak yan durdu. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede olay yerinde arabada yolcu konumunda bulunan Ali Erdemir ve Fatıma Zehra Özdil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Umut A. ve Keziban Nur Acer hastanede tedavi altına alındı. Ahmet A.'nın yapılan kontrolde 0.94 promil alkollü olduğu belirlendi.

Keziban Nur Acer'in 37 haftalık hamile olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Sürücünün ise daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Cenazeler olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önemli alan ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.