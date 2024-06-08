Antalya'da Alzheimer hastası yaşlı kadın kayboldu

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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki evinden öğle saatlerinde ayrılan ve geri dönmeyen Alzheimer hastası yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı.

Taşağıl Mahallesi'nde ikamet eden 89 yaşındaki Günay Atalay isimli Alzheimer hastası yaşlı kadının bugün saat 14.00'ten itibaren haber alamayan yakınların ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Taşağıl ve Sağirin Mahalleleri arasında yapılan arama çalışmalarına 2 Komando, 1 JAK, ve 8 asayiş timinin yanı sıra 1 iz takip köpeğinin katıldığı ve kayıp kadının halen bulunamadığı bildirildi. - ANTALYA