Antalya Büyükşehir iştiraki ANSET soruşturmasında adliyeye sevk edilen 16 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya Büyükşehir iştiraki ANSET soruşturmasında adliyeye sevk edilen 16 kişiden 2'si tutuklandı

15.05.2026 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ANSET ihalelerindeki usulsüzlük iddialarıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 25 kişiden Kültür Daire Başkanı Okan Y. ve Tanıtım Şube Müdürü Okan A. tutuklandı, 11 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ANSET tarafından yapılan ihalelerde usulsüzlük tespit edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 kişiden 2'si tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Antalya, Adana ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturmanın, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ANSET tarafından yapılan ihalelerde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin yürütüldüğü bildirildi. Mülkiye Başmüfettişi tarafından hazırlanan tevdi raporu, bilirkişi raporu ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalar doğrultusunda düzenlenen operasyonda, aralarında Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Y.'nin de bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

9 kişi emniyetten serbest bırakıldı

Gözaltına alınan 25 şüpheliden 9'u, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi.

Kültür Daire Başkanı tutuklandı

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Y. ile Tanıtım Şube Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Okan A. tutuklandı. Şüphelilerden 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma ANSET ihalelerine ilişkin yürütülüyor

Soruşturma kapsamında bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, ANSET tarafından yapılan bazı ihalelerde usulsüzlükler tespit edildiği belirtildi. Raporda, söz konusu ihalelerde ihale onay makamı, ihale komisyonu, muayene-kabul ve kontrol teşkilatı ya da komisyonunda görev alan kişiler ile ihalelere usulsüz teklif verdiği belirlenen şirket sahibine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı öğrenildi. Bu kapsamda 14'ü Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1'i Keçiören Belediyesi bünyesinde memur olmak üzere ihale süreçlerinde görev alan 24 kişi ile ihalelere usulsüz teklif verdiği tespit edilen 1 şirket sahibi hakkında işlem başlatılmıştı.

Daha önceki operasyonda 15 kişi tutuklanmıştı

Aynı soruşturma kapsamında, aralarında Muhittin Böcek ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'in de bulunduğu 35 kişiye yönelik daha önce eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyon sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanmış, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 13 kişi ise serbest bırakılmıştı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya Büyükşehir iştiraki ANSET soruşturmasında adliyeye sevk edilen 16 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

00:09
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
23:32
Süper Lig’e dönüş yolunda Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
Süper Lig'e dönüş yolunda! Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
23:06
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 07:06:45. #.0.5#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir iştiraki ANSET soruşturmasında adliyeye sevk edilen 16 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.