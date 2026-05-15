Antalya Büyükşehir iştiraki ANSET soruşturmasında adliyeye sevk edilen 16 kişiden 2'si tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ANSET tarafından yapılan ihalelerde usulsüzlük tespit edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 kişiden 2'si tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Antalya, Adana ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturmanın, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ANSET tarafından yapılan ihalelerde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin yürütüldüğü bildirildi. Mülkiye Başmüfettişi tarafından hazırlanan tevdi raporu, bilirkişi raporu ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalar doğrultusunda düzenlenen operasyonda, aralarında Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Y.'nin de bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

9 kişi emniyetten serbest bırakıldı

Gözaltına alınan 25 şüpheliden 9'u, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi.

Kültür Daire Başkanı tutuklandı

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Y. ile Tanıtım Şube Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Okan A. tutuklandı. Şüphelilerden 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma ANSET ihalelerine ilişkin yürütülüyor

Soruşturma kapsamında bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, ANSET tarafından yapılan bazı ihalelerde usulsüzlükler tespit edildiği belirtildi. Raporda, söz konusu ihalelerde ihale onay makamı, ihale komisyonu, muayene-kabul ve kontrol teşkilatı ya da komisyonunda görev alan kişiler ile ihalelere usulsüz teklif verdiği belirlenen şirket sahibine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı öğrenildi. Bu kapsamda 14'ü Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1'i Keçiören Belediyesi bünyesinde memur olmak üzere ihale süreçlerinde görev alan 24 kişi ile ihalelere usulsüz teklif verdiği tespit edilen 1 şirket sahibi hakkında işlem başlatılmıştı.

Daha önceki operasyonda 15 kişi tutuklanmıştı

Aynı soruşturma kapsamında, aralarında Muhittin Böcek ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'in de bulunduğu 35 kişiye yönelik daha önce eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyon sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanmış, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 13 kişi ise serbest bırakılmıştı. - ANTALYA