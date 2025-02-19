Antalya'da Apartman Otoparkında Motosiklet Yangını - Son Dakika
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Antalya'da Apartman Otoparkında Motosiklet Yangını

Antalya\'da Apartman Otoparkında Motosiklet Yangını

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartman otoparkında park halindeki motosikletin çıkardığı yangın, alevlerin giriş kattaki daireye sıçramasına neden oldu. Yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda motosiklet kullanılamaz hale gelirken, dairede maddi hasar oluştu.

19.02.2025 13:37  Güncelleme: 13:40
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Antalya'da apartman otoparkında bulunan park halindeki motosiklette çıkan yangında alevler giriş kattaki daireye de sıçradı. Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3840 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinlerinden birisine ait olduğu öğrenilen park halindeki 07 BAP 479 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Dumanları fark eden apartman sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, kısa sürede büyüyen alevler giriş katta bulunan daireye de sıçradı.

Dairede maddi hasar oluştu

İhbarla verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, yangına müdahale ederek alevler üst katlara sıçramadan söndürdü. Yangın nedeniyle motosiklet kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı dairede küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Kültür Mahallesi Muhtarı Hasan Yavaşlar, "Komşular hemen koşmuş, yanında bir araç da varmış. Neredeyse araç da yanıyormuş. İtfaiye zamanında gelip müdahale etmese binanın üst katları yanacakmış neredeyse. Evin içine de sıçramış. Neden çıktığı şu anda belli değil" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Apartman Otoparkında Motosiklet Yangını - Son Dakika

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