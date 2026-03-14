Antalya\'da Apartman Yangını

Antalya'nın Serik ilçesinde bir apartmanın 3. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Orta Mahalle'de Şerafettin K.'ya ait apartmanın 3. katında yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Söndürülen yangın sonrası dumandan hafif şekilde etkilenen ev sahibi Şerafettin K. ayakta tedavi edildi. Olay sonrası yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı - ANTALYA