Antalya'da Apartman Yangını: Yatak Odası Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Antalya'da Apartman Yangını: Yatak Odası Kullanılamaz Hale Geldi

Antalya\'da Apartman Yangını: Yatak Odası Kullanılamaz Hale Geldi

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, ısıtıcıdan çıktığı değerlendirildi ve yatak odası tamamen yandı.

31.12.2024 12:47  Güncelleme: 12:49
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın 4. katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangının çıktığı yatak odası kullanılamaz hale geldi. Isıtıcıdan çıktığı değerlendirilen yangın sırasında evin kapısını açamayan itfaiye ekipleri balkondan çıkarak yangına müdahalede bulundular.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen yangın ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi.

Tugayoğlu Caddesine gelen itfaiye ekibi duman çıkan dairedeki yangını söndürmek için harekete geçerken, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede gerekli önlemleri aldı. Bir taraftan itfaiyenin merdiveni yardımıyla duman çıkan pencereye yönelen itfaiye ekibi, bir taraftan da merdivenlerden binaya çıkarak kapıyı açtırmaya çalıştı. İtfaiye ekibinin tüm çabalarına rağmen kapı ve dış tarafında bulunan demir korkulukları açmak mümkün olmadı.

İtfaiye görevlileri merdiven açarak yanan evin balkonundan içeri girip kimse olup olmadığını kontrol ederken, içeride kimsenin olmadığı bilgisi olay yerine toplanan kalabalığın rahatlamasına neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından yanan binada ikamet etmekte olan Mustafa Dikmen'in bir arkadaşı evin anahtarının kendisinde olduğunu belirterek evin kapısını açtı. İlk etapta ısıtıcıdan çıktığı değerlendirilen yangında yatak odasının tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği, diğer odaların ise isten ve dumandan etkilendiği gözlendi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Apartman Yangını: Yatak Odası Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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