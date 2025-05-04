Antalya\'da Apartmanda Yangın Paniği: Sakinler Çatıya Çıktı

Antalya'da bir apartman dairesinde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü. Panik yaşayan apartman sakinleri çatıya çıkarken, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası dairede büyük çapta hasar meydana geldi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Yenigün Mahallesi 3066 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah G.'nin oturduğu dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dairenin salon kısmında başlayan yangını fark eden Abdullah G. ve apartman sakinleri alevlere kendi imkanları ile müdahale etmek istedi. Yangın kısa sürede büyürken durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine verilen adrese çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Apartman sakinleri çatıya çıktı

Apartman dairesindeki yangın nedeniyle üst katları duman kaplarken bina sakinleri panikle çatıya çıkarak kendilerini korumaya çalıştı. Olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, çatıdaki vatandaşları bulundukları yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Apartmandan yükselen alevleri gören mahalle sakinler sokağa dökülürken itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasını endişeli gözlerle izledi. Çatıdaki bina sakinleri tahliye edilirken, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Üst katlarda alevlerden etkilendi

Yangına müdahale etmek istediklerini ancak yeterli olmadığını belirten Tayfun Yalçın isimli vatandaş, "Yan apartmanda kuaförüm, burada yangın çıktı. Koştuk müdahale etmek istedik ama yetişemedik. Hemen itfaiye geldi. Yangın tüpü üst kattaydı, dumandan dolayı giremedik. 15 dakika boyunca söndürmek için çalıştılar, içerisi bayağı bir harabe olmuş. Çok büyük zarar var içerde, geçmiş olsun" dedi.

Yangın nedeniyle daireden büyük çapta hasar meydana gelirken, apartmanın üst katlarında bulunan bazı daireler de alevlerden etkilendi. - ANTALYA