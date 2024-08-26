Antalya'da araç su kanalına düştü, sürücü kaza sonrası ilginç açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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Antalya'da araç su kanalına düştü, sürücü kaza sonrası ilginç açıklamalarda bulundu

Antalya\'da araç su kanalına düştü, sürücü kaza sonrası ilginç açıklamalarda bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol ortasında bulunan su kanalına düştü. Kazanın ardından yan devrilen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, kaldırım taşına oturarak ilginç açıklamalarda bulundu.

26.08.2024 12:08
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Antalya'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol ortasında bulunan su kanalına düştü. Kazanın ardından yan devrilen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü kaldırım taşına oturup, "Şimdi çekici arkadaşımız gelecek. O benden daha geveze. Kameraları görünce şov yapar" dedi.

Kaza, Antalya'nın Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Kerkük Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşı ile birlikte Varsak bölgesindeki iş yerine gitmek üzere 07 MVK 56 plakalı Tofaş marka otomobille yola çıkan Eyüp A. (33), seyir halindeyken aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ortasında bulunan kanala uçtu. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Şans eseri, kazanın ardından araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Eyüp A. ve araçta yolcu olarak bulunan İsa Ahmet el A. yaralanmadan kurtuldular.

"Benden daha geveze, şov yapar"

Sürücü Eyüp A. araçta bulunanların güvende olduğunu gördükten sonra kaldırım taşına oturarak çaresizce aracının kanaldan çıkarılmasını bekledi. Bu sırada yanındaki kişiyi yanına çağıran Eyüp A., "Bizim çekici yok mu, o gelecek şimdi. Benden daha geveze. Kameraları görünce şov yapar" dedi.

Yapılan testte alkol çıkmayan sürücü için herhangi bir madde etkisi altında olup olmadığını belirlemek amacıyla Narkotik Şube Müdürlüğü'nden ekip talep etti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

"Kaza bir anda oldu, bizi Allah korudu"

Yaşadığı kazanın etkisiyle konuşan Eyüp A., "Çok hızlı değildik kaza bir anda oldu yanımda bir de arkadaşım vardı, bizi Allah korudu. Şimdi vinç gelip aracımızı çıkaracak" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da araç su kanalına düştü, sürücü kaza sonrası ilginç açıklamalarda bulundu - Son Dakika

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