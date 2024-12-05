Antalya'da Aracın Hava Filtresinden Lağım Faresi Çıktı - Son Dakika
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Antalya'da Aracın Hava Filtresinden Lağım Faresi Çıktı

Antalya\'da Aracın Hava Filtresinden Lağım Faresi Çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir vatandaş, seyir halindeyken aracının motor kaputunu açınca hava filtresinde lağım faresi ile karşılaştı. Yardım çağırdıktan sonra fareyi çıkarmak için temizlik görevlisi ile birlikte çaba sarf etti.

05.12.2024 14:02  Güncelleme: 14:07
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Antalya'da bir vatandaş seyir halindeyken aracının devir kaybetmesinin ardından motor kaputunu açınca hayatının şokunu yaşadı. Aracın hava filtresinde lağım faresi ile karşılaşan vatandaşın, fareyi bulunduğu yerden çıkarmak için, "Hadi oğlum çık git, hadi in aşağı geldik" dediği anlar kameraya yansıdı.

İlginç olay Antalya'nın Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 3938 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde kızını okula bırakmak için ikametinden çıkan Erkan Sever isimli vatandaş, aracı ile bir süre süre ilerledikten sonra aniden devir kaybı ve çekişinde düşme olduğunu fark etti. Aracı uygun bir noktaya çeken Sever, aracın kaputunu açarak sorunun nerede olduğunu anlamaya çalıştı. Aracın motor kısmındaki elektrik tesisatının kablolarında yıpranma olduğu fark eden Sever, hava filtresinden gelen ses ile hayatının şokunu yaşadı.

Fareyi ikna etmeye çalıştı

Aracın hava filtresi girişinde bir lağım faresi olduğunu gören Erkan Sever, ne yapacağını bilemedi. O sırada bölgede görevli olan belediye temizlik görevlisinden yardım isteyen Sever, fareyi bulunduğu yerden çıkarmak için uzun süre çaba sarf etti. Bir değnek yardımıyla aracın hava filtresine sıkışan fareyi çıkarmaya çalışan Sever ve temizlik görevlisi o anları ve yaşadıkları hayreti cep telefonu kamerası ile kaydetti. İkilinin uzun çabaları sonucu fare sıkıştığı yerden çıkarıldı. Araç sahibi ve temizlik görevlisinin fareyi bulunduğu yerden çıkarma çabası sırasında "Hadi oğlum çık git, hadi in aşağı geldik. Ne gıcık bir hayvansın" dediği duyuldu.

"Ne yapacağımı bilemedim"

Hava filtresinde fareyi görünce ne yapacağını şaşırdığını ve yoldan geçen bir temizlik görevlisinden yardım istediğini belirten Erkan Sever, "Aracımla seyir halindeyken hızdan kesti. Hızdan kesince arabamı sağ tarafa çekip motor kaputunu açtım. O esnada hava filtresinin içerisine sıkışmış olan bir fareyi gördüm. Ne yapacağımı şaşırmıştım, yoldan geçen Veysel kardeşimizi çağırdım. Geldi sağ olsun yardımımıza, fareyle ikimiz bir mücadele ettik. Kabloları falan tesisatları falan bayağı bir ısırmış. Ne yapacağımızı bilemedik, sağ olsun kardeşim yardımımıza geldi olay el attı. Beraber yardımlaşarak çıkartmış olduk" dedi.

Temizlik görevlisi yardım etti

Farenin çıkartılmasının ardından aracın sorununun geçtiğini belirten Sever, "Şu an araç çalışıyor, onu çıkartana kadarmış her şey. Hava filtresi içerisine giriyormuş neredeyse, o esnada biz de çıkarttık. Buraları bayağı bir tiftiklemiş, kabloları ısırmış. Fare bayağı bir büyüktü, iri bir şeydi. Korktum yani işin gerçeği, ne yapacağımı bilemedim. O esnada yoldan geçen belediye işçisi arkadaşım sağ olsun yardımımıza koştu" dedi. Temizlik görevlisi Veysel Kök ise, fareyi çıkarmak için uzun süre uğraştıklarını belirterek, "Sabah 9 sıralarında vatandaş arabasıyla uğraşıyordu, fare girdiğini söyledi. Ben de bir dal aldım elime, çıkardık. Hava filtresinden girmiş, bayağı bir uğraştırdı. Kabloları kemirmiş, nasıl girdiyse ben de şaşırdım. İlk ben kedi mi acaba dedim ama fareymiş. Bayağı bir büyüktü; sıkışmış, bayağı bir uğraştırdı" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Aracın Hava Filtresinden Lağım Faresi Çıktı - Son Dakika

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