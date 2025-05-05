Antalya'da Asayiş Uygulamaları: 1 Haftada 213 Tutuklama - Son Dakika
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Antalya'da Asayiş Uygulamaları: 1 Haftada 213 Tutuklama

Antalya\'da Asayiş Uygulamaları: 1 Haftada 213 Tutuklama

Antalya'da yapılan asayiş denetimlerinde 1 haftada 547 aranan kişi yakalandı, 213'ü tutuklandı.

05.05.2025 11:41
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Antalya'da son 1 haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 547'si aranan toplam bin 835 şahıs yakalandı, 213 kişi tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nce 27 Nisan–3 Mayıs tarihlerinde yürütülen asayiş denetimlerinde; kasten yaralama, yağma, cinsel suçlar ve hırsızlık başta olmak üzere birçok olaya müdahale edildi. Ekiplerce yapılan denetimlerde 239 bin 741 şahıs sorgulanırken, 547'si aranan şahıs olmak üzere toplam bin 835 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 213'ü tutuklandı.

47 bin 112 otomobil ve motosiklet kontrol edildi

Trafikte ise 47 bin 112 otomobil ve motosiklet kontrol edildi, bu araçlardan 21'i çalıntı, hacizli ya da yakalamalı olarak ele geçirildi. Ayrıca 143 geçici konaklama yeri ile 90 kiralık araç firması denetlenirken, eksiklikleri tespit edilen 2 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

Kumarla mücadelede 179 kişiye idari ceza

Kumarla mücadele kapsamında 10 farklı olayda 42 kişiye işlem yapılırken, Kabahatler Kanunu kapsamında da 179 kişiye idari para cezası kesildi. Uygulamalarda 33 adet ateşli silah, 150 adet fişek/tüfek kartuşu ve 2 kesici alet ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Asayiş Uygulamaları: 1 Haftada 213 Tutuklama - Son Dakika

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