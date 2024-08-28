Antalya\'da Atatürk heykeline yazılan yazılar temizlendi

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Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Ulusal Yükseliş Anıtı'ndaki Atatürk heykeline kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yazılan yazılar, özel solüsyon kullanılarak temizlendi.

Antalya'da her gün binlerce vatandaşın yanı sıra yabancı turistin uğrak yeni olan Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Ulusal Yükseliş Anıtı'ndaki Atatürk heykeline kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yazılar yazıldı. Olayın duyulmasının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri anıt çevresinde inceleme yaptı. Cumhuriyet savcılığı talimatı ile olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Güvenlik Şube ekipleri KGYS ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Ruj veya benzeri bir madde ile yazıldığı düşünülen yazılar, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtım Daire Başkanlığından gelen uzman ekip tarafından sepet yardımıyla çıkılarak özel solüsyon yardımıyla silindi. - ANTALYA