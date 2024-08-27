Antalya'da Atık Malzemeleri Toplayan Şahıs Barakada Ölü Bulundu - Son Dakika
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Antalya'da Atık Malzemeleri Toplayan Şahıs Barakada Ölü Bulundu

Antalya\'da Atık Malzemeleri Toplayan Şahıs Barakada Ölü Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde geçimini atık malzemeleri toplayarak sağlayan bir şahıs, kaldığı barakada ölü bulundu. Şahsın cansız bedenini bulan arkadaşı, durumu bildirdi.

27.08.2024 13:22
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Antalya'da geçimini atık malzemeleri toplayarak sağlayan bir şahıs, kaldığı barakada ölü bulundu. Şahsın cansız bedenini bulan arkadaşı "Altan, Altan diye dürttüm. Baktım ölmüş" dedi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Lara Caddesi üzerinde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. Geçimini atık malzemeleri toplayarak sağlayan ve uzun süredir bölgede ağaçların altına atık malzemelerden yaptığı barakada kalan Altan Tokgöz (62) isimli bir şahsın baraka içerisinde hareketsiz şekilde yattığını gören arkadaşı, bir vatandaşın yardımıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Altan Tokgöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

"Değnekle dürttüm, baktım ölmüş"

Bölgede yaşayan Murat Işık isimli bir vatandaş, "Çadırda yaşayan vatandaşlardan birisi, yine çadırda kalan bir vatandaştan sabah su istemiş. Bir bardak vermiş, ikinci bardağı verirken rahmetli olmuş. Diğer vatandaş da ağacın altında yatıyor" dedi.

Altan Tokgöz'ün cansız bedenini bulan arkadaşı ise kendisinden su istediğini belirterek, "Buraya gelen benim canım ciğerimdir. Altan öldü, vadesiyle öldü. Benden 3 kere su istedi, suyu verdim. Başka ne yapayım. Sabah da yanına gittim. Baktım yerde yatıyor. Değneğimle dürttüm 'Altan, Altan' diye. Baktım Altan ölmüş. Yoldan geçen bir gence 112 Acil'e telefon ettirdim" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Atık Malzemeleri Toplayan Şahıs Barakada Ölü Bulundu - Son Dakika

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