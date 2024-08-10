Antalya'da Azeri ve Türk iş insanları silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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Antalya'da Azeri ve Türk iş insanları silahlı saldırıya uğradı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kimliği belirsiz 2 kişi tarafından önleri kesilen Azeri ve Türk iş insanları silahlı saldırıya uğradı. Olayda iki iş insanı yaralanırken, diğerleri saldırıdan son anda kurtuldu. Saldırı anları cep telefonu ile kaydedildi. 2 şüpheli yakalandı.

10.08.2024 14:29
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Antalya'da kimliği belirsiz 2 kişi tarafından önleri kesilen Azeri ve Türk iş insanları silahlı saldırıya uğradı. Olayda iki iş insanı bacağından yaralanırken, diğerleri arabada eğilerek mermilerin hedefi olmaktan son anda kurtuldu. Arkadaşlarının vurulacağından habersiz cep telefonunun ile kayda giren bir kişi, vurulma anlarını saniye saniye görüntüledi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi, Güzeloba Mahallesi 2207 sokak üzerinde meydana gelen olay, gece yarısı saat 02.00 sıralarında yaşandı. Azeri asıllı Türk iş insanı Bahtiyar Muradov, Rauf Denktaş Caddesi üzerinde işyeri bulunan Türk iş insanı arkadaşı Diren Aygün'ün kullandığı araç ile seyir halindeyken takip edildiklerini fark etti. İş insanı Diren Aygün, kullandığı aracı durdurarak Muradov ile birlikte otomobilin yanına gitti. Burada otomobildekilerle bir süre konuşan Bahtiyar Muradov ve arkadaşları, iddiaya göre otomobildekilerin kendilerini takip etmesini istemeleri üzerine takibe başladılar. Ancak kısa süre sonra silahlı saldırıya uğradılar. Silahlı saldırıda, iş insanı Diren Aygün ve arkadaşı Mehmet Ak (25) bacaklarından vuruldu. Vurulma anı araçta bulunan bir kişi tarafından da saniye saniye görüntülendi. Saldırganlar önce yolcu konumunda oturan Azeri iş insanı Bahtiyar Muradov'u da hedef aldı. Ancak, Muradov kurşunlardan eğilerek kurtuldu.

2 şüpheli yakalandı

Bacaklarından vurulan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis ekipleri de kaçan saldırganların peşine düştü. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipler, olayla ilgisi olan 4'kişiden 2'sini kısa sürede yakaladı. Ekiplerin diğer şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor.

"Kurşunlar başımın etrafından geçti"

İş insanı Bahtiyar Muradov, yaşadıklarını anlatırken, "İki kişi tarafından takip edildiğimizi fark ettik. Aracı durdurduk. Araçtakilerden biri bize el kol hareketi yaparak, 'göreceksiniz, göreceksiniz' dedi. Biz de araçtan inerek cep telefonu kamerasını açtık. 'Ne istiyorsunuz? Amacınız ne?' dedik. Bize tekrar 'biraz sonra göreceksiniz' demeye başladılar. Onları takip etmemizi istediler. Biz de takip etmeye başladık. Yaklaşık 300 metre sonra ara sokakta aracımızın önünü iki kişi kesti. Arkadaşım yine cep telefonu ile çekim yapmaya başladı. Araçtan biri iş insanı olan üç arkadaşım indi. Ben önde yolcu konumunda oturuyordum. Cep telefonu ile görüntü alan arkadaşım önünü kesen iki kişiye 'Sizi kim gönderdi?' dedi. Uyuşturucunun etkisinde olduğu tahmin ettiğimiz biri cevaben 'Evet' dedikten sonra yanındaki ile birlikte silahları çıkartarak ateş etmeye başladılar. İki arkadaşımı ayağından vurdular. Asıl hedef bendim ve benim tarafıma 7 el ateş ettiler. Kurşunlar başımın etrafından geçti. Kafamı eğmeseydim, şu an ölmüştüm.. Polise başvuruda bulunduk. Saldırganlar belli. Gereğinin yapılmasını istiyoruz" dedi.

Azeri iş insanı ve avukatı geçtiğimiz aylarda da iki kez silahlı saldırıya uğramıştı. İlkinde kimse yaralanmazken, ikinci saldırıda avukatı ağır yaralanmıştı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Azeri ve Türk iş insanları silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

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