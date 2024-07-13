Antalya'da bahçede çıkan yangın evleri tehdit etti - Son Dakika
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Antalya'da bahçede çıkan yangın evleri tehdit etti

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek evlere sıçradı. Yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, diğer iki evde de maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13.07.2024 21:32
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Antalya'da korkutan yangın

Bahçede çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, 2 evde de hasar meydana geldi

ANTALYA - Antalya'da bahçede çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, 2 evde de maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5134. Sokak'ta yabancı uyruklu kişilerin kaldığı müstakil evin bahçesinde çıktı. Bahçedeki atıklarda başladığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüyerek eve sıçradı. Evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangını kontrol altına almayı başardı. Yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı diğer iki evde de maddi hasar meydana geldi. Mahallede de paniğe neden olan yangını cep telefonu kameralarıyla kaydeden bazı vatandaşlar, o anları sosyal medyada paylaştı.

Yanan evin sahibi Ali Karagün, "Evimiz yandı, yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Duman çıkmaya başladı, sonra yangın karşı evlere sıçradı ve ardından benim evime sıçradı. Neyse ki itfaiye hemen yetişti ve söndürme çalışmalarına başladı. Gökyüzünü dumanlar kapladı. Odamda hiçbir şey kalmadı, tavan ve alt kısım yandı. Yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da bahçede çıkan yangın evleri tehdit etti - Son Dakika

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