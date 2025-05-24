Antalya'da Bahçeye İki Araç Uçtu, Bahçe Sahibi İsyan Etti - Son Dakika
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Antalya'da Bahçeye İki Araç Uçtu, Bahçe Sahibi İsyan Etti

Antalya\'da Bahçeye İki Araç Uçtu, Bahçe Sahibi İsyan Etti
24.05.2025 19:13
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yarım saat arayla iki otomobilin virajı alamayarak aynı bahçeye uçması bahçe sahibi Kadir Gürses'i çileden çıkardı. Gürses, 'Bahçeme girmeye korkar hale geldim' diyerek yetkilere seslendi.

- Virajı alamayan bu bahçeye giriyor... Aynı bahçeye yarım saat arayla iki araç uçtu bahçe sahibi çileden çıktı

Aynı bahçeye yarım saat arayla iki araç uçtu bahçe sahibi çileden çıktı

"Bırakın ev yapmayı bahçeme girmeye korkar hale geldim"

"Bazen hava almak için yaşlı annem-babam buraya geliyor, kapının ağzında bile duramıyor"

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yarım saat içerisinde 2 ayrı otomobilin virajı alamayarak bahçesine uçması ve 1 kişinin yaralanması bahçe sahibi Kadir Gürses'i isyan ettirdi. Yetkililere seslenen Kadir Gürses "Yazık değil mi insanların arabalarına, yazık değil mi bana, bırakın bahçeme bir şey yapmayı bahçeme girmeye korkar hale geldim" dedi.

Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde bulunan bahçeye, 30 dakika arayla 2 otomobil uçtu. İlk kazada bahçenin orta kısmına düşen otomobilin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından 15-20 dakika sonra bu kez bahçenin giriş kapısına otomobil uçtu.

Kaza; Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Feride O.'nun kullandığı 10 BEG 05 plakalı Hundai İ 20 marka otomobili Sorgun Mezarlığı önünde virajı alamayarak yolun sağında bulunan bahçenin giriş kapısına uçtu. Otomobil, giriş kapısında bulunan Akasya ağacına çarparak bahçe duvarında askıda kalırken, giriş kapısının beton direğine çarpmaktan son anda kurtuldu.

Kazanın ardından olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, araçta bulunan 3 kız arkadaşın durumlarını kontrol ettikten sonra kendilerini iyi hissettiklerini belirtmeleri üzerine olay yerinden ayrıldı.

İlk kazada sürücü yaralandı

Kazadan yaklaşık yarım saat önce de yine Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Adalet D.'nin kullandığı 07 LNZ 90 plakalı Woswogen Golf marka otomobil, Sorgun Mezarlığı önünde virajı alamayarak yolun sağında bulunan bahçeye uçtu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bahçedeki otomobil ise vinç tarafından çıkarıldı.

"Kimin göreviyse bu virajı bir an önce düzeltsin"

Otomobillerin uçtuğu bahçenin sahibi Kadir Gürses, kaza yapan otomobili iyice inceledikten sonra "Aradan sadece yarım saat geçti. Yine aynı yer. Böyle bir viraj olur mu? Bunu hangi yetkili yaptırmıyorsa, ilgilenmiyorsa bu insanların canına malına yazık değil mi? Kendi yerimde oturamayacak mıyım? Her gün ne zaman kaza olacak korkusu içimi sardı. Bazen hava almak için yaşlı annem-babam buraya geliyor, kapının ağzında bile duramıyor. Yetkililere sesleniyorum; yazık vatandaşın durumuna, şu virajla İlgilenin, hangi kuruma gitsem topu diğerine atıyor. Kimin göreviyse bu virajı bir an önce düzeltsin" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Bahçeye İki Araç Uçtu, Bahçe Sahibi İsyan Etti - Son Dakika

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