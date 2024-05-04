Antalya'da Başıboş Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Genç Yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da Başıboş Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Genç Yaralandı

Antalya\'da Başıboş Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Genç Yaralandı

Antalya'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 15 yaşındaki genç, kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda genç, beyninden sarsıntı yaşadığını ve baygın kaldığını belirtti. Genç, köpeklerin toplanmasını ve başka insanların da benzer bir durumla karşılaşmamasını istedi. Ailesi de sokak köpeklerinin toplatılmasını talep etti.

04.05.2024 18:50
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Antalya'da başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı 15 yaşındaki genç yüzünden yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, beyninden sarsıntı yaşadığını belirten yaralı genç, "Sadece köpeklerin saldırdığını hatırlıyorum. 15 dakika baygın kalmışım, kalktığımda kanlar içerisindeydim. Ailem geldi yanıma, onları bile hatırlamadım" dedi.

Olay, dün 09.30 sıralarında Kadriye Mahallesi Turizm Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, öğretmenlerinden izin alıp istediği otele staj başvurusu yapmak için yola çıkan Hamitcan Haber'e (15) sokak köpekleri saldırdı. Kaçmaya başlayan Haber, refüjü aşıp yola çıktığı sırada otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Haber yüzünden yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan genç burnundaki kesi nedeniyle ameliyat edildi, yüzündeki yaralar için de tedavi uygulandı. 1 gün hastanede tedavi altında kalan genç, ardından taburcu edildi.

"Ailemi bile hatırlamıyordum"

Yaşadıklarını anlatan Hamitcan Haber, köpeklerin kendisine saldırdığını ve kaçmaya başladığını belirterek, "Sadece bana köpeklerin saldırdığını hatırlıyorum, sonrasını hiç hatırlamıyorum. Kaza sonrası beynimde sarsılma olmuş. 15 dakika baygın kalmışım. Kalktığımda kanlar içerisindeydim, ailemi bile hatırlayamıyordum. Köpeklerin toplanmasını istiyorum. Benim başıma geldi, bir başkasının başına gelmemesini istiyorum" dedi.

"Duyduğumda beynimden kaynar sular döküldü"

Anne Safiye Haber ise olayı duyunca çok tedirgin olduğunu dile getirerek, "İnsanın çocuğundan böyle bir haber alması çok kötü bir şey. Duyduğumda beynimden kaynar sular döküldü. Neye uğradığımı şaşırdım. Benim çocuğumun hayatı, köpeklerin hayatından daha ucuz değil, daha üstün. Görüntüleri izleyince çok kötü oldum, bununla kurtulduğuna şükrettim. Bunu yaşamayan bilmez. İnsan başına gelince anlayabiliyor. Barınak yapsınlar, sokak köpeklerini toplasınlar. Hayvan hakları diyerek karşımıza çıkanlar barınak yaptırsın. Bu köpeklerin sokaktan toplanmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Sokak köpekleri toplansın"

Baba Hasan Haber de, oğlunun otele evrak vermek için gittiği sırada sokak köpeklerinin saldırdığını ve bu olay yaşandığı için üzüntü duyduğunu ifade etti. Hasan Haber, sokak köpeklerinin toplatılması gerektiğinin altını çizdi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Öte yandan gencin köpeklerden kaçarken otomobilin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde koşarak refüjden yola çıkan gence otomobilin çarpması ve gencin yola savrulma anları yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Başıboş Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Genç Yaralandı - Son Dakika

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