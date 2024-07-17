Antalya\'da Belediyeye Ait Parkta Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde belediyeye ait parkta bulunan işletmede çıkan yangın kontrol altına alındı.
Konyaaltı Belediyesine ait HayatPark'ta bulunan restoranın ızgara bölümünde bugün saat 12.00 sıralarında başlayan yangın büyüyünce devreye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri girdi. Bölgenin ormanlık alan olması sebebiyle alevlerin yayılmaması için havadan helikopterle müdahale edilen yangının kontrol kontrol altına alınırken ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - ANTALYA
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