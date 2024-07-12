Antalya'da beton mikseri ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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Antalya'da beton mikseri ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada, beton mikseri ile motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

12.07.2024 16:01
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde beton mikseri ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, beton mikserinin altında kalan motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.15 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi D400 Karayolu üzerinde bulunan yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yolda Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Ercan Sönmez (41) idaresindeki 07 AGT 228 plakalı motosiklet, D400 Karayolu'nda seyir halinde olan ve Mevlütlü Caddesi'ne gitmek için yan yola dönüş yapan A.Y. idaresindeki 06 AKG 459 plakalı beton mikserinin sağ arka lastiğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen Ercan Sönmez, beton mikserinin altında kalarak olay yerinde feci şekilde can verdi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Talihsiz adamın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze aracına alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Beton mikserinin sürücüsü A.Y., ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da beton mikseri ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da beton mikseri ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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