Antalya\'da bir apartmanda çıkan yangında anne ve oğlu dumandan etkilendi

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Antalya'da bir apartmanın 5. katında aspiratörden çıkan yangında anne ve oğlu dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dumandan etkilenen kadına komşuları tarafından ayran verildi. Yangında aynı binada oturan yaşlı bir kadının tüm gelişmeleri cep telefonuyla canlı aktarması ise dikkat çekti.

Muratpaşa ilçesine bağlı Varlık Mahallesi 183 sokak üzerinde bulunan 8 katlı apartmanın 5'nci katındaki dairenin mutfak kısmında yemek yapıldığı sırada aspiratörden yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 4 itfaiye aracı sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen ev sahibi kadın ve oğlu ise ekipler yardımıyla dışarıya çıkartıldı. Kadına komşuları tarafından ayran verildi.

İsmini vermek istemeyen daire sakini, "Yemek yapıyordum, aspiratör yandı. Çok şükür iyiyim" dedi.

Öte yandan aynı binada oturan yaşlı bir kadının ise tüm gelişmeleri cep telefonuyla canlı yayınla aktarması dikkat çekti. - ANTALYA