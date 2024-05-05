Antalya'da bir besihanenin deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Antalya'da bir besihanenin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Antalya\'da bir besihanenin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir besihanenin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda çok sayıda balya ve yem kül oldu, ancak yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Vatandaşların yardımıyla hayvanlar kurtarıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

05.05.2024 18:45
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Antalya'da bulunan bir besihanenin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3412 sokakta bulunan bir besihanenin depo kısmında saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Depodan alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine hemen itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Çok sayıda balya ve yem kül olurken, yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Vatandaşların da yardımıyla besihane çevresinden uzaklaştırılan hayvanlar kurtarıldı. Öte yandan vatandaşların hem yangına müdahale ettikleri hem de kurtarabildikleri mallarını çuvallara koydukları görüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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