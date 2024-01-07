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Antalya'da bir diş hekimi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Antalya'da bir diş hekimi evinde ölü bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir diş hekimi, kendi evinde başından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Polis ekipleri, olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Antalya\'da bir diş hekimi evinde ölü bulundu
07.01.2024 - 17:39,
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir diş hekimi, kendine ait evde başından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4'üncü katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, diş hekimi Mustafa K.'ye ulaşamayan yakınları polis ekiplerine haber verdi. Mustafa K.'nin yaşadığı binaya gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca çilingirden yardım istedi. Çilingir yardımıyla içeri giren polis ekipleri, diş hekimini başından silahla vurulmuş halde buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Mustafa K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Nöbetçi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cenaze aracına alınan Mustafa K.'nin cansız bedeni, Gazipaşa Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, Mustafa K.'nin intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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