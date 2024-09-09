Antalya\'da Camiden Hırsızlık: Güvenlik Kamerası ve Nakit Para Çalındı

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Antalya'da kimliği belirsiz bir kişi sabah namazı saatinde girdiği camiden yardım kutusunda bulunan az miktarda nakit para ile güvenlik kamerasına ait kayıt cihazı ve monitörü çaldı. Şahsın camiden malzemelerle çıkış anı ise başka bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Olay 7 Eylül tarihinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerinde bulunan Güllük Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dün öğlen saatlerinde camiye ait güvenlik kamerasının monitörü ve kayıt cihazının yanı sıra bağış kumbarasında bulunan öz miktarda nakit paranın çalındığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sabah erken saatlerde gerçekleştiği belirlenen olayla ilgili polis ekipleri tarafından yapılan incelemede kayıt cihazı ve monitörün kablolarından sökülerek alındığı, bağış kutusunun ise boş olduğu tespit edildi.

Elinde malzemelerle kameraya yakalandı

Olay Yeri İnceleme ekipleri cami içerisinde parmak izi çalışması yaptı. Cami imamından da parmak izi örneği alan ekipler, camiden hırsızlık yapan şahsın yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, kimliği belirsiz şahsın camiden çaldığı malzemelerle çıkış anı ise bir başka işyerinin güvenlik kamerasına takıldı. Görüntülerde şahsın sabah namazından bir süre önce camiye hızlı bir şekilde girdiği ve yaklaşık 45 dakika içerde kaldıktan sonra elinde monitör ve kayıt cihazı ile birlikte rahat bir şekilde çıktığı görüldü. - ANTALYA