Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında 2 hektar alan zarar gördü.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Fettahlı ilçesinde tarım arazilerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının ormanlık alana sıçramasının ardından ise bölgeye orman ekipleri de destek olarak istendi. Yangına 2 arazöz, 2 müdahale aracı ve 2 su tankeriyle müdahalede bulunuldu.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 2 hektar alan zarar gördü. - ANTALYA