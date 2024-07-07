Antalya'da çıkan orman yangınında seralar büyük zarar gördü - Son Dakika
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Antalya'da çıkan orman yangınında seralar büyük zarar gördü

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Helikopter ve uçaklar havadan destek verirken, vatandaşlar kovalar ve damacanalarla yangını söndürmeye çalıştı. Çok sayıda sera zarar gördü.

07.07.2024 17:10
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Antalya'da çıkan orman yangınında seralar büyük zarar gördü

Rüzgarın etkisiyle büyüdü helikopterler ve uçaklar havadan destek verdi

Vatandaş kovalar ve damacanalarla yanan seraları söndürmeye çalıştı

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktada başlayan yangın rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Helikopter ve uçakların destek verdiği yangında çok sayıda sera zarar gördü.

Antalya'nın Aksu ilçesinde öğlen saatlerinde otluk alanda başlayan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede ormana ve yerleşim yerlerine sıçradı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 11 arasöz, su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi yanısıra Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekipleri ile müdahale edildi. Kuvvetli esen rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayılırken bölge sakinleri de traktörleri ve çapalar ile yangına müdahale etti. Çok sayıda seranın zarar gördüğü yangına vatandaşlar ellerinde taşıdıkları su dolu kovalar ve damacanaların yanı sıra yanan alanların üzerine toprak serperek müdahale etmeye çalıştı. Yangın bölgesinden uzakta ki vatandaşlar ise çatılardan endişeli söndürme çalışmalarını takip etti. Yaklaşık 3 saattir devam eden ve şiddeti yavaşlatılan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da çıkan orman yangınında seralar büyük zarar gördü - Son Dakika

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