Antalya'da Dağda Mahsur Kaldılar - Son Dakika
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Antalya'da Dağda Mahsur Kaldılar

Antalya\'da Dağda Mahsur Kaldılar
08.06.2026 22:38
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Kral Havuzu'nu keşfetmek isteyen 2 kişi, SOS mesajıyla 10 saatlik operasyonla kurtarıldı.

Antalya'da sosyal medyada gördükleri Kral Havuzu'nu (Çimmelik) merak ederek geldikleri Hisançandır'da dağlık alanda mahsur kalan ve cep telefonunun SOS özelliği ile yardım isteyen 2 kişi, JAK ve AFAD ekipleri tarafından 10 saat süren film gibi operasyonla kurtarıldı.

Olay, Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi Kaplan Kapanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son dönemlerde sosyal medyada halk arasında "Çimmelik havuzu" olarak da bilinen Kral Havuzu ile ilgili maceraperestlerin çektiği videoları gören A.K., arkadaşı N.Y. ile birlikte hafta sonu kamp yapmak ve video çekmek için Korkuteli'nden yola çıkarak bölgeye geldi. Şehir merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan bölgeye gelen A.K. ve arkadaşı N.Y., araçları ile gidebilecekleri noktaya kadar gittikten sonra yola yaya olarak devam etti. Sarp kayalık ve ormanlık arazide ilerleyen 2 arkadaş, saatler süren zorlu yürüyüşün ardından ulaştıkları Kral Havuzu'nda bir süre vakit geçirdikten sonra dönüş yoluna geçti.

SOS mesajı hayatlarını kurtardı

Ancak havanın kararması ile yollarını şaşıran ve kayalık arazide mahsur kalan çift dönüş yolunu bulamadı. A.K. ve N.Y., cep telefonunun SOS özelliğini kullanarak yakınlarına konum bilgisi bulunan bir mesaj atarak yardım istedi. A.K.'den gelen yardım mesajı ile yola çıkan yakınları bölgeyi bilen bir vatandaşın yardımı ile A.K.'nin aracına ormanlık arazide ulaşmayı başardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Komutanlığı'na bağlı tim ile AFAD ekibi sevk edildi. JAK ve AFAD ekipleri bölgede dron ile havadan mahsur kalan şahısların yerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

10 saatlik kurtarma operasyonu

A. K.'nin cep telefonundan gönderdiği SOS mesajları ile koordinatları tespit edilen şahıslara ulaşmak için harekete geçen ekipler, ormanlık ve sarp kayalık alanda mahsur kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Dik kayalıkların bulunduğu bölgede saatler süren arama kurtarma çalışmaları sonucu ekipler 2 kişiye ulaşmayı başardı. Sağlık durumları kontrol edilen ve herhangi bir yaralanmaları olmadığı belirlenen 2 kişiye su ve yiyecek veren JAK ve AFAD ekipleri dönüşe geçti. Ancak dönüş yolunda başlayan şiddetli yağmur ekiplerin işini zorlaştırdı. 2 vatandaşın güvenliğini de düşünerek tedbirli bir şekilde hareket eden ekipler, 10 saat süren çalışmanın ardından 2 kişiyi mahsur kaldıkları yerden kurtardı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Dağda Mahsur Kaldılar - Son Dakika

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