Bir anlık dalgınlıkla önünde ilerleyen kamyonete çarptı: 3 yaralı

23.01.2026 12:54  Güncelleme: 13:02
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir minibüsün dalgınlık nedeniyle önündeki kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'da sürücünün bir anlık dalgınlığı sonucu önünde giden kamyonete çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Kırçiçeği Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamil S.B.'nin kullandığı minibüs, sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu önünde ilerlemekte olan Şaban T. idaresindeki 15 ABH 146 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, araçta bulunan yaralıların yardımına vatandaşlar koştu.

Verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip tarafından araçta sıkışan yaralılar bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Büşra B., 7 yaşındaki Firdevs A.B. ve Kamil S.B. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kontrol amacıyla ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Kamil S.B.'nin kullandığı minibüsün seyir halindeyken bulunduğu şeritten çıkarak önünde ilerleyen kamyonetin kasasına çarptığı ve ardından yan döndüğü görüldü.

Kazaya şahit olan vatandaşlardan Fesih Gündoğdu, evde otururken büyük bir gürültü duyduğunu ve dışarı baktığında kazayı gördüğünü belirterek, "Balkondaydık, bir gümbürtü geldi. Çöp kamyonu çöpleri boşaltıyor sandım. Dönüp baktığımda kaza olduğunu gördüm. Araba tersine dönmüş, kamyonet kaldırıma çıkmıştı. Aileydiler, küçük çocuk vardı. Kadının bacağında küçük kızın ise elinde bir yaralanma vardı. Verilmiş sadakaları varmış" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

