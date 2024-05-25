Antalya'da Dereye Uçan Otomobil Kazasında 6 Kişi Yaralı, 2 Kişi Kayıp - Son Dakika
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Antalya'da Dereye Uçan Otomobil Kazasında 6 Kişi Yaralı, 2 Kişi Kayıp

Antalya\'da Dereye Uçan Otomobil Kazasında 6 Kişi Yaralı, 2 Kişi Kayıp

Antalya'nın Aksu ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen bir kazada, dereye uçan otomobilden yaralı olarak çıkan 6 kişi bulunurken, kayıp olarak aranan 2 kişiden genç kadının cesedi 2 kilometre uzaklıkta bulundu. 9 yaşındaki çocuğun arama çalışmaları ise devam ediyor. Kazada aracın koltuğu ise yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki dere menfezinde bulundu.

25.05.2024 11:10
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Antalya'da gece saatlerinde dereye uçup suya gömülen otomobilden yaralı olarak 6 kişi kendi imkanlarıyla çıktı, kayıp olarak aranan 2 kişiden genç kadının cesedi ise 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Ekiplerin 9 yaşındaki çocuğu derede arama çalışmaları sürüyor. Feci kazada aracın koltuğu da yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki dere menfezinde bulunmuştu.

Kaza, gece saatlerinde Aksu ilçesi Gökdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus B.'nin kullandığı ve içerisinde toplam 8 kişinin olduğu belirtilen 15 MA 0595 plakalı Tofaş marka otomobil, yaklaşık 2 metre yükseklikteki köprüden dereye uçup suya gömüldü. Araçtaki yabancı uyruklu ve isimleri henüz öğrenilemeyen 8 kişiden 6'sı kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbarla birlikte olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler belirtilen adrese gelirken, kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Derede kaybolan İ.B. (25) adlı kadın ve 9 yaşındaki R.B. belirtilmesi üzerine dalgıçlar derede arama başlattı.

4 saat didik didik tarandı, arka koltuk 1 kilometre uzaklıktan çıktı

İlk olarak otomobilin bulunduğu noktadan arama çalışmalarına başlayan ekipler, derenin içini adeta didik didik aradı. Akıntı yönüne doğru yapılan aramalarda 1 kilometre uzaklıktaki dere menfezinde aracın arka koltuğu bulundu. Ekipler bu noktada çalışmalarını yoğunlaştırsa da kayıplara ulaşılamadı. Yaklaşık 4 saat süren arama çalışmalarının gündüz devam edeceği öğrenildi.

Kaza yerindeki terlik dikkat çekti

Kazanın gerçekleştiği köprüde küçük bir çocuğa ait terlik ve aracın parçalarının yer alması dikkat çekti. Çekici yardımıyla dereden çıkartılan aracın arka bagajında ise bir kasada kabakların bulunduğu, arka camında da Zeynep yazısının yer aldığı görüldü.

Genç kadının cansız bedenine ulaşıldı

Sabah erken saatlerde tekrar başlayan aramalarda, JAK'ın su altı timi aracın düştüğü noktadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta İ.B.'nin cansız bedenine ulaştı. Ekiplerin 9 yaşındaki R.B.'yi arama çalışmaları sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Dereye Uçan Otomobil Kazasında 6 Kişi Yaralı, 2 Kişi Kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Dereye Uçan Otomobil Kazasında 6 Kişi Yaralı, 2 Kişi Kayıp - Son Dakika
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