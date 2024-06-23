Antalya\'da Düden Şelalesi\'nden denize düşen köpek Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

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Antalya'da Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu noktada denize düşen sahipsiz köpek, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı, Düden Şelalesi önlerinde denize düşen ve kayalıklarda mahsur kalan sahipsiz köpek ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye denizden botla ulaşan ekipler şelalenin denizle buluştuğu noktada kayalıkların altında çaresizce yüzmeye çalışan köpeği kucağına alarak, botlarına bindirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen köpek, Muratpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim edildi. - ANTALYA