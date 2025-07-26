Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrik hattının kopması sonucu çıkan yangında hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşın bin 500 balya samanı yandı.
Çeltikçi Mahallesi Saylım Sokak'ta Mustafa Ali Aydın isimli vatandaşın ikametinin yakınında bulunan samanlıkta yangın ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Orman İşletme Müdürlüğü, Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekiplerini alarma geçirdi.
Ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, hayvancılıkla geçimini sağlayan Mustafa Ali Aydın'a ait samanlıkta bulunan bin 500 dolayında saman balyası yandı.
Güvenlik kamerasına yansıdı
Yangının yaşandığı yerin yakınında bulunan bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yangının başlama anı yer alırken, yangının kopan elektrik telinin çıkardığı kıvılcımlarla başladığı ve Manavgat Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Elektrik Hattı Yangına Neden Oldu: 1500 Saman Baliye Yandı - Son Dakika
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