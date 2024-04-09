Antalya\'da Emniyet Müdürlüğü Tarafından 202 Şüpheli Tutuklandı

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Antalya'da Emniyet Müdürlüğü asayiş birimlerince son 1 haftada yapılan çalışmalarda 202 şüpheli tutuklandı.

Kasten öldürme, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, 6136 SKM, mala zarar verme suçları başta olmak üzere meydana gelen asayiş olayları ve aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 257 bin 845 şahıs hakkında sorgulama yapıldı. Bin 79'u aranan şüpheli olmak üzere 2 bin 267 şahıs yakalandı, adli makamlara sevk edilen 202 şüpheli tutuklandı. 186 bin 082 araç ve 8 bin 522 motosiklet incelendi, çalıntı 4 otomobil, 9 motosiklet ve 5 bisiklet yakalandı. Yapılan çalışmalar neticesinde; 48 adet ateşli silah, 255 adet fişek, 11 kesici alet, 115 adet cep telefonu, hırsızlık malzemesi çok sayıda gıda-giyim malzemesi, yüklü miktarda Türk lirası ve döviz cinsi para ele geçirildi. - ANTALYA