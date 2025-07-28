Antalya\'da Eş Zamanlı Polisiye Operasyon: 92 Gözaltı

Antalya'da polis ekipleri tarafından haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 92 kişi yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik kent genelinde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, asayiş ve diğer suçlardan aranan çok sayıda kişinin adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda; hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, çocuğun cinsel istismarı, kasten yaralama, tehdit, kamu görevlisine karşı görevini yaptırmamak için direnme, hakaret, mala zarar verme, 6136 sayılı Kanuna muhalefet, taksirle yaralama veya ölüme neden olma, iş yeri ya da konut dokunulmazlığını ihlal etme, silahlı terör örgütüne üye olma, uyuşturucu madde ticareti, bulundurma ve kullanma suçlarından aranan şahıslar da yer aldı.

Operasyon kapsamında; hakkında 20 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, 10 ile 20 yıl arasında cezası bulunan 1 kişi, 5 ile 10 yıl arasında hapis cezası olan 1 kişi, 2 ile 5 yıl arası cezası bulunan 11 kişi ve 2 yılın altında cezası olan 16 kişi olmak üzere toplam 30 hükümlü şahıs yakalandı.

Ayrıca, ifadelerinin alınmasına yönelik yakalama emri bulunan 62 kişi de gözaltına alındı. Toplamda 92 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA