Antalya'da Eski Eşinin Tacizine Uğrayan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Eski Eşinin Tacizine Uğrayan Kadın Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Eski Eşinin Tacizine Uğrayan Kadın Hayatını Kaybetti

Pınar Zorlu, eski eşi Gürhan Üzer tarafından yakılarak öldürüldü; annesi gözyaşları içinde toprağa verdi.

20.01.2025 17:13
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Antalya'da eski eşi Gürhan Üzer tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan Pınar Zorlu, gözyaşları içinde toprağa verildi. Annesinin "Annem sana nasıl kıydılar" sözleri yürekleri burktu.

Muratpaşa ilçesinde eski eşi Gürhan Üzer tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan 36 yaşındaki Pınar Zorlu, tedavi gördüğü Antalya Şehir Hastanesi'nde 20 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi, gözyaşları arasında Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tehdit altında yaşadı

9 yaşında oğluyla hayata tutunmaya çalışan Pınar Zorlu, kısa süre önce eski eşi Gürhan Üzer'den boşanmıştı. Ailesinin aktardığına göre, boşanmanın ardından eski eşi tarafından tehditler alıyordu. Zorlu'nun ablası Halime Levent, kardeşinin eski eşi nedeniyle sürekli korku içinde yaşadığını ifade ederek, "KADES uygulamasını kullanacak fırsatın olmayacak' diyerek tehdit ettiğini dile getirmişti. Halime Levent, çocuğunun yanında da 'Yok edeceğim sizi' diyerek korkutuyordu," sözleriyle kardeşinin yaşadığı çaresizliği belirtmişti.

Son kavga hayatına mal oldu

31 Aralık 2024 günü Şirinyalı Mahallesi'nde Gürhan Üzer ile Pınar Zorlu arasında çıkan tartışma, korkunç bir trajediye dönüştü. Gürhan Üzer, yanında kovayla getirdiği benzini Zorlu'nun üzerine dökerek ateşe verdi. Alevler içinde kalan Pınar Zorlu'ya çevredeki bir esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Ağır yanıklarla hastaneye kaldırılan genç kadın, vücudunun yüzde 60'ının üçüncü derece yanıklarla kaplanması nedeniyle kritik bir yaşam savaşı verdi.

Olay sonrası motoruyla kaçmaya çalışan Gürhan Üzer ise polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. İlk ifadesinde çocuğunu göremediği için tartıştıklarını ve olayın "bir anda geliştiğini" iddia eden Üzer, halen tutuklu bulunuyor.

Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Pınar Zorlu'nun vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Genç kadının cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Annesi Emine Zorlu ve diğer yakınlarının cenazeye veda anları yürekleri dağladı. Annesi Emine Zorlu'nun dakikalarca cenazeye sarılarak ve öperek "Annem sana nasıl kıydılar" sözleri ise çevredekilerin de göz yaşlarına boğulmasına neden oldu. Abisi Sehat Zorlu'nun cenaze namazının kılınmasının ardından tabuyu göğüsleyerek cenaze aracına kadar bırakmaması da yürekleri dağladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Eski Eşinin Tacizine Uğrayan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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