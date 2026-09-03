Antalya\'da falezlerden denize giren 15 yaşındaki kız mahsur kaldı, deniz polisi kurtardı

Antalya'da falezlerden yüzmek için denize girdikten sonra tekrar karaya çıkamayan 15 yaşındaki kız çocuğu, deniz polisi ekiplerince kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen çocuk, annesine teslim edildi.

Olay, dün saat 16.20 sıralarında açıklarında meydana geldi. Denizde bir kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Operasyonel botla bölgeye ulaşan deniz polisi ekipleri, su yüzeyinde yüzer vaziyetteki 15 yaşındaki Z.D.'yi bota aldı. Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen kız çocuğunun yüzmek amacıyla denize girdiği ancak bir süre sonra karaya çıkamadığı öğrenildi. Ekiplerce çocuğun annesi Ö.D.'ye ulaşılarak bilgi verildi.

Yapılan kontrollerde herhangi bir yaralanması olmadığı görülen Z.D. ve ailesinin sağlık ekibi talebinde bulunmadığı öğrenildi. Çocuk, işlemlerin ardından annesine teslim edildi.