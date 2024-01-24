 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da firar eden motosikletlere cezai işlem uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da firar eden motosikletlere cezai işlem uygulandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde trafik ekipleri tarafından dur ihtarına uymayan ve firar eden motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulandı. Bir motosiklete 11 bin TL, diğerine ise 16 bin TL ceza kesildi. Trafik ekipleri, plakasız ve aykırı hareketlerde bulunan sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Antalya\'da firar eden motosikletlere cezai işlem uygulandı
24.01.2024 - 12:27,  Güncelleme: 12:30
Abone Ol

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde trafik ekiplerince sürücüsü firar eden motosikletlerin birine 11 bin, diğerine ise 16 bin TL cezai işlem uygulandı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafikte aykırı olan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirmeye devam ediyor. Trafik ekipleri, yaptıkları denetimde gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde plakasız olduğu belirlenen motosiklete dur ihtarında bulundu. Polislerin dur ihtarına uymayan sürücü, ekipleri peşine takıp kaçmaya başladı. Motosikletin peşinden giden ekipler, motosikleti park edilmiş halde bularak sürücüsünün firar ettiğini belirledi. Ekipler, plakasının 07 BFV 148 olduğu belirlenen motosiklete toplamda 11 bin TL cezai işlem uyguladı. Aynı saatlerde İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı üzerinde denetim yapan ekiplerin dur ihtarına uymayan 07 UF 631 plakalı motosiklet sürücüsü, ekipleri peşine takıp kaçmaya başladı. Motosikletin peşinden giden ekipler, motosikleti park edilmiş halde buldu. Ekipler, firar eden 07 UF 631 plakalı motosiklet sürücüsüne trafikte ön kaldırmak, makas atmak, dur ihtarına uymamak, aynasız araç ve boyasız plaka gibi farklı ihlallerden dolayı toplamda 16 bin TL cezai işlem uyguladı.

Öte yandan, trafik ekiplerince ceza yazılan motosikletler bağlanıp çekici yardımıyla otoparka çekilerek trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, Gazipaşa, Antalya, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da firar eden motosikletlere cezai işlem uygulandı - Son Dakika


21:27
Seriye bağladılar bir kere! MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti Seriye bağladılar bir kere! MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika
21:27 Seriye bağladılar bir kere! MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 21:42:42. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da firar eden motosikletlere cezai işlem uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement