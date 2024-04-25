Antalya'da firari hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da firari hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Antalya\'da firari hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Antalya'da hakkında kesinleşmiş 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırmalar sonucunda M.K. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25.04.2024 17:22
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Antalya'da hakkında kesinleşmiş 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmalar kapsamında; Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kepez ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kesinleşmiş 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla düzenlenen operasyonla yakalanan M.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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